El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones difundió las cifras registradas en el primer mes de vigencia del billetaje electrónico.

Desde el 17 de febrero hasta el 17 de marzo se realizaron 11.042.535 viajes y 2.277.437 recargas, según el Centro de Control y Monitoreo.

Además, desde el 23 de octubre del 2019, fecha de incorporación del billetaje de manera todavía simultánea con el pago en efectivo, hasta la actualidad, se utilizaron 789.000 tarjetas.

El ministro de Obras, Arnoldo Wiens, confirmó que el precio del pasaje no sufrirá un incremento, pese a la exigencia de los empresarios del transporte. No detalló si a cambio de no hacer ningún reajuste, habrá alguna variante en el subsidio a este sector.

El billetaje permite acceder a los datos de transacciones realizadas diariamente, de manera a obtener información certera para la toma de decisiones en el transporte público.

Precisamente bajo este argumento, la Cetrapam solicita la suba del pasaje, pues con el sistema electrònico se descubriò que la cantidad diaria de pasajeros que sube a un bus es un 50 % interior a la que se calculaba.

La lógica de los empresarios es: a menor cantidad de pasajeros más se encarece el precio del pasaje y a mayor cantidad más se abarata.