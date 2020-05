“Lo que sí, vamos a redoblar el cuidado de nuestra frontera, porque ahí está nuestra vul­nerabilidad. Vamos a refor­zar presencia militar en la frontera con Brasil. Ya esta­mos hablando diplomática­mente con ellos para que nos ayuden. En Brasil existe una fuerte propagación del virus. Ahí es un lugar vulnerable para hacer el gran esfuerzo”, declaró, en una entrevista exclusiva que concedió a Uni­verso 970 AM y GEN TV.

El jefe de Estado se refirió a las denuncias de corrupción en su gobierno. Al respecto, declaró que, a pesar de todos los problemas “... nosotros contribuimos muchísimo con la Fiscalía General del Estado para que ellos pue­dan hacer las investigacio­nes. La Fiscalía cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo para el combate frontal a la corrupción y para que no haya impunidad. Todo lo que nos corresponde en derecho, y nos permite la legislación, contribuimos con la Fisca­lía para todos los procesos de investigación”, añadió.

El presidente de la República dio prácticamente como un hecho la aplicación de una cuarentena inteligente a par­tir de este lunes 4 de mayo, que se reglamentará vía decreto y que se estará difun­diendo oportunamente. Sin embargo, dijo que “si vemos que las políticas sanitarias no están siendo respetadas en la fase 1, tengo la obligación moral de volver a levan­tar el freno de mano, y ser drástico con las medidas de cuarentena. No obstante, tengo confianza y hay espe­ranza. Siento que hay con­cienciación de parte de nues­tra gente”. De todas maneras, expresó estar preocupado por todo lo que pueda pasar más adelante.

CORRUPCIÓN Y LA LIBERTAD DE PRENSA

Abdo lamentó el titular de un medio de comunicación que habló, inclusive, de que su cabeza corre riesgo debido la corrupción existente. Se le preguntó al respecto y con­testó: “Lamento que en este momento tan sensible no podamos construir consen­sos mínimos. Mientras, el mundo felicita el esfuerzo que estamos haciendo. Res­peto mucho a todos, el cri­terio de los periodistas. Es injusto el título, no niego, pero respeto a todos los periodistas sobre denuncias de corrupción sobre el era­rio público. No tengo más que renovar mi compromiso con la libertad de prensa”.