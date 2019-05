El hecho sucedió esta madrugada en Ñemby, sobre Acceso Sur, donde un Toyota Corolla embistió a un Toyota Noah que circulaba en el mismo sentido.

Ambos rodados sufrieron serios daños materiales, en especial la furgoneta, que terminó arrastrada al costado de la ruta, sobre una canaleta, al igual que el auto, cuya parte frontal acabó destrozada.

El Toyota Corolla estaba al mando de Edison René Torrado, quien tuvo lesiones en las piernas, mientras que el Toyota Noah era guiado por Ever Gustavo Benítez (24).

“Estaba circulando normalmente, a 40 por ahí, y de repente sentí el impacto, ahí nomás ya me di cuenta de lo que pasó, me daba vueltas la cabeza, me levanté y me toqué para ver si no me pasó nada”, relató Benítez en conversación con la 970 AM.

Señaló que el conductor que venía detrás estaba claramente pasado de copas y lamentó que dicha situación le haya provocado tal perjuicio.