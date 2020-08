El doctor José Fusillo, titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, refirió que un aparato que cobró popularidad es el oxímetro de pulso o saturómetro, el cual es un dispositivo que se coloca en el dedo para medir la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno de la sangre.

En conversación con la radio Universo 970 AM, el experto refirió que lo normal es que se sature más de 90, por lo que se recomienda que si una persona que es Covid-19 positivo y da un resultado por debajo 93 inmediatamente avise a un médico para que pueda dar seguimiento a su caso y evitar que empeore su situación.

“La enfermedad produce hipoxemia silenciosa, es decir, el daño pulmonar ocasiona que se vaya disminuyendo la oxigenación pero el paciente no siente esto”, explicó el neumólogo. De ahí la importancia de medirse diariamente el nivel de oxigenación con este dispositivo.

Fusillo indicó que en muchos casos existe una vergüenza de admitir que uno dio positivo al virus, por lo que recién cuando se complica su cuadro clínico se acerca a consultar.

Sobre el punto contó que entre los cinco y siete días de haberse contagiado, comienza la fase viral, luego de los siete al día 14 se da la etapa inflamatoria que puede complicarse si no se atiende. Por ello es primordial que en el día 8 o 9, el paciente tenga un acompañamiento médico, de acuerdo con el médico.

Por otra parte, el entrevistado indicó que aquellas personas con enfermedades respiratorias crónicas deben estar con sus controles al día y con su medicación, con su broncodilatador o corticoide inalado. “Al principio de la epidemia la recomendación era no usar corticoide, pero al suspenderle a pacientes asmáticos, vimos que no funcionó, por eso con más razón no hay que dejarlo”, agregó.

Por último, Fusillo reconoció la necesidad de crear una línea de ayuda y acompañamiento diario para el paciente ambulatorio de Covid-19, de modo a que pueda haber un seguimiento de los casos para evitar las complicaciones.