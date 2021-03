Una mujer manifestó al canal C9N que su hermana está internada desde ayer en Clínicas y que al principio desde el hospital le proveyeron algunos insumos pero que luego ya debieron comprar antibióticos y varios otros medicamentos. “Ahora tenemos que hacer un análisis en un laboratorio privado, nos dicen que no podemos hacer acá”, dijo.

Otra mujer de nombre Mariela mencionó que tiene internada a su madre hace tres días en dicho nosocomio y que el primer día sí les salió los medicamentos gratuitos, pero que luego ya no. “La mayor parte te hacen comprar, lastimosamente el Gobierno no ayuda con los medicamentos caros, tenés que comprar la aguja, todo. El Gobierno no nos escucha o se hace del sordo. No tenés nada libre. Venimos del campo y vendemos nuestros animales porque acá todo el día es plata. Dos millones no es nada aca”, agregó.

Otra ciudadana, cuyo padre está internado en Clínicas, destacó la buena atención del personal de blanco, pero sí cuestionó que no haya medicamentos.