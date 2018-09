Diego Medina Otazú, secretario de Reinaldo Javier Cabañas alias “Cucho”, tiene orden de detención por parte de la Fiscalía. El hombre habría sido el conductor del vehículo que transportaba US$ 190.000 del presunto narco que iban a ser distribuidos en concepto de coima y que fue inspeccionado por agentes policiales en el desvío a Nueva Londres. El dinero se le fue “requisado” pero del mismo no se informó al Ministerio Público.

La fiscala Lorena Ledesma, quien lleva el caso contra el presunto narco “Cucho”, expresó a medios de prensa que este domingo se tomó declaración indagatoria a los agentes de la Comisaría de Nueva Londres y que estos dieron información importante de manera a corroborar el envío de los U$ 190.000, que tenían como destino Asunción.

Ese dinero, propiedad de “Cucho”, estaba siendo trasladado por Diego Medina Otazú en una camioneta que también pertenecía al presunto narco. Recordó que la policía hizo un corte de ruta a la altura del kilómetro 123 de la Ruta II y que allí se retuvo el vehículo.

“No hay acta de procedimiento”, expresó la fiscala quien confirmó que no saben cómo no se elevó la información y tampoco de qué manera pudo haber sido liberado Medina tras la intervención que tuvo lugar el pasado 28 de agosto. Mencionó que el abogado del comisario Celso Ortega, Lelis Ortega, afirma que sí hay actas y que el dinero no era US$ 190.000 sino que eran tan solo US$ 19.000.

Sobre el destino de los agentes policiales involucrados en el procedimiento, mencionó que se sabrá en el transcurso de la tarde. Sin embargo, expresó que todos están libres porque ya ejercieron su descargo.

Diego Medina Otazu es hermano de Azucena Medina, quien sería la pareja de Cucho. Ambos son hijos de la concejala departamental Mabel Otazu (PLRA) y del fallecido exintendente Miguel Medina Mauro.