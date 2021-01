La fiscal Ruth Karina Benítez investiga la causa caratulada: “Cristhian Santiago Cristaldo Mendoza s/ supuesto hecho punible de Violación contra la Ley 4036/10 – De Armas y Municiones y amenaza de hecho punible”.

En ese marco y tras la identificación del agresor, la representante del Ministerio Público dictó una resolución por la cual se ordenó la detención Cristhian Santiago Cristaldo Mendoza.

El encausado deberá permanecer en dependencia de la comisaría 2da, a disposición de la representación fiscal y del Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Fernando de la Mora, una vez cumplida la orden de detención, según el informe de la Fiscalía.

De acuerdo a las imágenes difundidas a través de varios medios de comunicación y redes sociales, se observa un hecho de violencia y prepotencia de un hombre, quien con arma de fuego en mano, amenaza a otro en plena vía pública.

El hecho ocurrió a las 10:30 aproximadamente el pasado 17 de enero, en inmediaciones del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora.

La víctima identificada como Víctor Rojas mencionó que el conductor del vehículo de la marca Mercedes Benz lo amenazó apuntándolo en la cabeza.

“Yo paro el auto y me bajo diciéndole que no iba a tocar el suyo, él se baja y me dice que igual, que si le rozo no tendría para pagarle. A lo que yo respondo que es solo un Mercedes, eso lo ofuscó y fue por su arma. Él me dijo que me va meter un tiro. Un rato después fui a hacer la denuncia y me dijeron que el lunes se eleva a la Fiscalía”, relató Rojas.

En tal sentido, la fiscal Benítez a detención de Cristaldo Mendoza a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos señalados.