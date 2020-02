Sebastián Bogado (23) se puso en contacto con HOY para brindar su descargo en relación a la publicación sobre la reaparición de empresas en nuestro país que operan bajo el llamado “esquema piramidal”.

Primeramente, aclaró que la empresa que él representa no es “WolfDream”, tal y como había se señalado en un principio, sino una que lleva por nombre “IM Mastery Academy”, la cual es de origen norteamericano con sede en Nueva York. La misma corresponde a iMarketsLive (o IML).

Al explicar sobre este cambio de nombre, sostuvo que la idea fue dar una imagen de negocio más grande, por ello optaron por operar con esta nueva denominación.

Según explicó, se trata de “una empresa con redes de mercadeo” que se maneja con productos y servicios digitales. Entre algunas de sus ofertas se encuentran cursos online para trading de divisas (forex), mercado de criptomonedas, dropshipping, viajes, entre otros.

Bogado también resaltó que existe una diferencia notable entre el esquema piramidal -también conocido como “sistema Ponzi”- y las redes de mercadeo (marketing multinivel), replicadas en negocios como Herbalife y Omnilife. A su criterio, existe una mala interpretación” de lo que ellos hacen debido al tipo de emprendimiento.

“Creen que hacemos captación de inversiones pero no es así, no tenemos una caja de bolsa, no es que vos me podés decir que podés invertir un monto y tener más dinero a fin de mes”, refirió a nuestra redacción.

Al explicar en qué consiste su labor, indicó que lo que hacen es “brindar educación a las personas para que ellos puedan generar su propio capital” a través de los negocios por internet. “No pasa dinero por ninguno de nosotros, las personas tienen su dinero consigo”, aseguró al hablar sobre el modelo utilizado en la firma.

Bogado, quien dijo haber empezado el negocio hace más de 3 años, sostuvo que “no es millonario” tal y como muchos pueden creer y que “está en camino al éxito que siempre se busca”.

Al consultarle sobre la situación en la que se encuentra IM Mastery Academy a nivel legal, mencionó que actualmente no están registrados ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y, por ende, aún no pueden tributar, pero que tienen intenciones de hacerlo en poco tiempo. Para ello, estarían finiquitando algunos aspectos con sus contadores.

Durante la entrevista, enfatizó que ellos no piden ningún tipo de retribución económica a las personas que se forman en la academia y que tampoco reciben ganancia alguna por todo esto, descartando así que operen como un esquema piramidal.

Finalmente, Bogado anunció una demanda contra el desarrollador de software Matías Insaurralde a raíz de sus acusaciones contra el negocio, las cuales considera “sin fundamentos”. Inclusive, lo acusó de haber hackeado las cuentas en redes sociales hace unos años atrás