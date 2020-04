El pedido de dinero que habría hecho Darío Messer al expresidente Horacio Cartes, tenía por finalidad cubrir gastos jurídicos, según lo declarado por su pareja sentimental, Myra Athayde, en el marco de la “colaboración premiada” acordada por esta con el ministerio público del Brasil. Del testimonio de Athayde también se desprende que no hubo nexos entre el expresidente y Messer, mientras este se hallaba prófugo de la justicia, ni con otros vinculados a la causa que se le sigue en el vecino país.

La declaración se registró ante el juzgado de Río de Janeiro que tiene a su cargo el caso y su contenido, publicado en la víspera, corrobora lo sostenido por la defensa jurídica de Cartes, que fue la base para que el juez Rogerio Schieti, del Tribunal Superior de Justicia, revoque la prisión preventiva que pesaba en su contra.

Athayde brindó detalles acerca de las relaciones de amistad que unían a su pareja y al exmandatario, de público conocimiento, pero aclaró que no se produjo ningún contacto mientras se encontraba oculto, ni tampoco hubo nexos con otras personas que forman parte del mismo proceso, citando entre estos a Roque Silveira, a la familia Motta, radicada en la zona de Pedro Juan Caballero, y algunos cambistas.

En lo que respecta al dinero presuntamente requerido a Cartes por Messer, dijo que nunca escuchó a éste decir que era para sobornos u otros ilícitos, “sino para gastos jurídicos”; pero dicho pedido, aún en la hipótesis de haberse materializado, no constituye ningún hecho ilícito, reiteró el Dr. Pedro Ovelar, representante legal del ex jefe de Estado.

Ovelar resaltó que la “colaboración premiada” de Myra no solo no imputa ningún hecho irregular al ex jefe de Estado sino, por el contrario, en todo momento se refirió a “hechos legales, legítimos y lícitos”.