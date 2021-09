“Asunción como capital de la República del Paraguay no puede estar ajena a las situaciones que viven miles de compatriotas fuera de sus fronteras incluso. No solamente no puede, sino que no debe estar aislada de los grandes acontecimientos que determinan en gran medida la tranquilidad, la paz y la posibilidad de progreso de innumerables familias paraguayas”, expresó Grau en su nota.

El jueves serán analizados en el Senado ambos proyectos de ley, teniendo en cuenta que el flagelo ya se volvió un problema de larga data en el país, atendiendo a que en los últimos años se realizaron con mayor violencia.

Las iniciativas pretenden establecer una condena de hasta 6 años de cárcel y, en caso de que se produzca daño patrimonial, que la pena llegue hasta a 10 años de privación de libertad. También solicitan suspender subsidios a procesados.