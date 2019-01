Sandra McLeod sostuvo que gracias al sistema informático de seguridad y a una auditoría que había instruido en la división de Impuesto Inmobiliario se había detectado este intento de estafa al municipio evitando que la institución sufra un daño patrimonial.

“Quiero decir que el día de hoy he enviado a una escribana pública para que pueda intimar a la representante de Mario Abdo Benítez, la exjueza instructura de sumarios de IPS, Carolina Llanes, que ahora está trabajando en el municipio de Ciudad del Este como interventora, ella no le recibió a la escribana, a los abogados y no se ratificó en sus expresiones que había dicho, de una caja paralela en el municipio de Ciudad del Este, una supuesta caja 9, una caja falsa, al no ratificarse en sus afirmaciones dichas a los medios de comunicaciones como en sus redes sociales”, dijo.

Sandra Zacarías además indicó que ella misma al instruir un sumario administrativo en la división de impuesto inmobiliario pudo detectar este intento de estafa, “queremos decirle a la interventora Carolina Llanes, que es mejor preguntar o solicitar documentaciones, para que puedan instruirse, y decirle que esta intendente municipal en el año 2013 ha instruido sumario, ha auditado la dirección de impuesto inmobiliario en el municipio de Ciudad del Este, he denunciado la complicidad de los funcionarios municipales y a los falsos gestores que querían pagar menos por el valor del impuesto inmobiliario. Nosotros hemos detectado a través de nuestras auditorías internas”.

Asimismo agregó que “el dinero que le han sacado estos falsos gestores a una o a varias personas se ha quedado en el bolsillo de los gestores o de algunos funcionarios municipales que han sido denunciados a la fiscalía y destituidos de la municipalidad. Esta gente lo único que hicieron fue estafarse entre ellos, porque gracias a los controles de seguridad y a la auditoría interna no se pudo hacer ningún daño patrimonial a la municipalidad de Ciudad del Este, porque jamás ese dinero ha ingresado de forma normal por caja. Hemos contratado incluso a profesionales de la capital del país para que realicen esa auditoría”.

En otro momento la intendente Sandra Zacarías reveló que la interventora Carolina Llanes mantuvo una reunión con una de las personas involucradas y que fue destituida por este intento de estafa al municipio. “Uno de los funcionarios destituidos por este intento de estafa es la señora Martina González Picco, quién fue destituida por este hecho después de esta investigación y he visto que se ha reunido con la señora Carolina Llanes, es bueno también que se reúna con la persona denunciada en la fiscalía, entonces yo no estoy mintiendo, solo necesito mostrar las documentaciones, evidentemente una vez más la señora Carolina Llanes ha afirmado algo que no corresponde, y si existió eso los estafados fueron las personas que pagaron en otro lugar y los gestores, nosotros hemos denunciados y realizado la intervención en la dirección de Impuesto Inmobiliario”.

En el 2016, la fiscal Carolina Rosa Gadea acusó al ex director de la comuna por los hechos punibles contra el patrimonio, pidiendo a la jueza Alba Meza que el caso sea elevado a juicio oral y público, para su juzgamiento. El caso saltó luego de la denuncia presentada por la contribuyente identificada como Tomasa Carmelina Ramoa.