El comisario Ever Caballero, director de la Policía Nacional, mencionó en diálogo con radio Monumental que no necesitan de una orden superior para que cumplan con su trabajo. Según explicó, decidieron poner un alto a los ataques debido a que en el lugar había más de 400 niños.

“Niños de 1, 2 3 años o más, eso iba a ser una masacre si la Policía arrasaba. Lo que hicimos fue contener la situación para no pasar a mayores, porque la Policía actual ya no es represora, tratamos de llegar a la gente mediante diálogos y lastimosamente no pudimos conseguir con este grupo”, expresó el jefe policial.

En ese contexto, el comisario explicó que utilizaron la banderita blanca para pedir que cesen los enfrentamientos, muy por el contrario de lo que se creyó en un principio. “El que hayamos usado la banderita blanca no significa que nos rendimos, es un procedimiento que hicimos para lograr contener la situación, para poder dialogar”.

Al mismo tiempo, desmintió que la Policía Nacional se haya quedado sin municiones o no haya recibido algún tipo orden, reiterando que el pañuelo blanco fue para evitar un ‘mal mayor’. “Yo me estoy por jubilar y no voy a llevar sangre de inocentes en mis manos”, apuntó.

Finalmente, el comisario Caballero sostuvo que la intención del cuerpo policial fue la de contener los disturbios que se desencadenaron el día de ayer.

Cabe mencionar que los enfrentamientos entre los manifestantes y los uniformados se produjeron cuando se realizaba la votación de la ley que eleva hasta 10 años de cárcel la pena por invasión a la propiedad privada, que finalmente fue aprobada en la Cámara Baja.