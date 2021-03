El titular de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera pidió disculpas a todo el personal de blanco, tras su declaración acerca de que hay una descoordinación y que los trabajadores a veces no saben que en la farmacia de su hospital hay medicamentos. Admitió que el ejemplo que citó no fue el más oportuno debido a la situación epidemiológica que se atraviesa actualmente.

“Pido disculpas a todo el personal de blanco, eso es categórico. No es el momento para estar peleándonos entre médicos. Ya vi los titulares de médicos ‘escritorios vs campos de batalla’, creo que no es el momento porque tenemos que estar unidos, ya que el panorama epidemiológico no es el mejor, tal vez es el peor en toda la epidemia. El ambiente está muy sensible, yo retiro todo lo dicho y pido disculpas”, expresó a radio Ñanduti.

Guillermo Sequera: "retiro todo lo dicho, disculpas totales. Lo que dije no fue oportuno. No es un momento para estar acusando a alguien. Pido disculpas a todo el personal de blanco, no es el momento de pelearnos". #1020AM @nanduti — Willian Dominguez (@wilianDominguez) March 4, 2021

A su criterio, quizás muy pocas personas escucharon la entrevista completa o el contexto, y que sin bien el ejemplo que dio también ocurre, reconoció que mencionarlo no fue lo más oportuno debido a la situación que se atraviesa actualmente.

Indicó que no es el momento para levantar los dedos y acusar a nadie. “En la entrevista mencioné en varias ocasiones que no hay medicamentos pero también dije que suele haber descoordinación, pero obviamente no es el momento oportuno para estar haciendo ese tipo de comentarios, por eso pido disculpas al personal de blanco”, remarcó.

A su vez, explicó que la curva epidemiológica va en ascenso, que se está rompiendo la meseta en la que estábamos y cada vez vemos números más elevados. “Tenemos que estar unidos, personal de blanco y la comunidad”, afirmó.

Cabe mencionar que el Dr. Guillermo Sequera participó del programa ‘El Péndulo’ donde manifestó que “a veces los médicos de guardia no saben que en la farmacia de su hospital hay medicamentos y piden en la receta a los pacientes . Por una mala comunicación interna, y tal vez acostumbrados a que nunca hubo”.

Según la explicación que brindó a través de su cuenta de Twitter, admitió haber hecho esas declaraciones.

“Sólo puse un ejemplo de descoordinación con la farmacia si la medicación llegó en el día. Que suelen ocurrir (acostumbrado a que no haya medicamentos)”

“Sé que los médicos de guardia y el resto del personal de salud están haciendo lo humanamente posible en un contexto en que el panorama no es bueno y son lo más valioso de nuestro sistema de salud. Fuerza compañeros”, menciona el posteo.