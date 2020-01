Hugo Núñez, secretario de conflictos de uno de los 13 sindicatos de la Industria Nacional del Cemento (INC), indicó a la radio 650 AM que “no cuadra en la mente de nadie” la restricción de los derechos que adquirieron los 1.200 trabajadores de esa institución.

“Rechazamos el recorte de los pagos adicionales, es algo fuera de la ley. El Paraguay es firmante de la Organización Internacional del Trabajo. Los derechos adquiridos se respetan. Estos son beneficios que contempla el Código Laboral. Con lo poco que cobramos estamos moviendo la economía. No sé en que cabeza entra eliminar estos pagos”, señaló.

El sindicalista indicó que entre los beneficios sociales figuran la ayuda vacacional, el plus por cada hijo, la responsabilidad en el cargo, entre otros. Agregó que los trabajadores de la INC incluso están desfasados en cuando al cobro de sus extras, al comparar con las demás instituciones del Estado.

“No solamente nos movilizaremos sino que vamos a parar el Paraguay. Vamos a paralizar. Vamos a hacer cortes de rutas, un botón nomás apretás y paralizás el Paraguay, no hace falta hacer mucho. Nosotros no es que nos vamos a las playas de Cancún a vacacionar, sino que inyectamos el dinero en el país. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a pelear hasta vencer o morir. Es algo aberrante y descabellado lo que quieren hacer. Estamos dolidos y no vamos a permitir que esto prospere”, argumentó.

Núñez dijo que los estatales no son privilegiados, ya que las empresas privadas también dan beneficios a sus trabajadores, pero que estos no se publican. “Nosotros somos soldados y cumplimos órdenes. La eficiencia se debe exigir a los mandatarios”, alegó respecto a la ineficiencia en las instituciones públicas.

En otro momento, el entrevistado se preguntó por qué los gobernantes no renuncian a sus beneficios y los parlamentarios no recortan sus salarios si es que desean ahorrar.

Varios sindicatos se reúnen esta mañana en la sede de la ANDE para analizar las medidas a adoptar ante el decreto que cercena sus beneficios, al restringir el pago de los privilegios extras en los salarios establecidos.