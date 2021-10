La Lic. Claudia Bernaola, Jefa del Dpto. de Rehabilitación de Lesiones Músculo Esquelética de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia, refiere que a pesar de que no existe una estadística de la incidencia de este periodo de tiempo en relación a estas dolencias, se ha observado una mayor cantidad de gente joven, en edad escolar, especialmente de nivel secundario, que consultan por dolores musculares a nivel de la espalda.

“En general lo que vimos en este tiempo es que la población de adolescentes es la que consulta por dolencias en la espalda; por permanecer mucho tiempo sentado, en una posición fija, no bien sentados, es decir, no se sientan en forma correcta y eso puede predisponer a los dolores; y no tiene que ver con patologías de la columna, sino que se trata de dolores de origen mecánico, están relacionados con la mala postura; y no hay que minimizarlos, sino que al detectarlo, se debe recurrir al especialista para recibir el tratamiento oportuno”, dijo.

El dolor de espalda puede estar relacionado con la mala postura al manejar un computador; por no llevar buenos hábitos ergonómicos de cómo sentarse, cómo ubicar la computadora, cómo tiene que ser la altura del escritorio, y cómo ubicar los brazos para evitar las malas posturas en el momento de estudiar.

“Lo que generalmente nosotros vemos son hábitos del estudiante que está sentado frente a su computadora para sus horas de estudio, que afortunadamente como son hábitos se pueden modificar; entonces lo que hacemos es recomendar a los padres a instaurar e insistir en las actividades físicas dinámicas; que el niño o joven se mueva, porque a través de los ejercicios podrá neutralizar esos tiempos que está sentado haciendo sus tareas”, indicó.

¿Qué hacer?

En el momento de las clases, recomienda que los chicos traten de no estar sentados en una sola posición por más de dos horas; que cuiden la posición de la cadera, y los pies tienen que estar bien apoyados cuando está sentado; la altura del ordenador es importante, tiene que estar horizontal a la mirada, no tiene que estar hacia abajo, como para favorecer a que el tronco se mantenga erguido.

La especialista menciona que se deben hacer pausas o alejarse de las pantallas por un momento; y neutralizar el cuerpo a través del movimiento, haciendo ejercicios o alguna actividad deportiva de preferencia, no específicos.

“Ante indicios de dolor recomendamos una evaluación y enseñamos a los pacientes una serie de hábitos ergonómicos; también sugerimos que hagan actividades físicas, no necesariamente hay una específica cuando hablamos de estos problemas que son hábitos posturales, porque no hay patología de base, sino que es un hábito o un acondicionamiento físico; actividades como la natación, el básquet y el vóley, son actividades que tienen muchos beneficios”, puntualizó.