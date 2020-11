La fiscal María Eugenia Segovia, quien lleva la causa de supuesto intento de feminicidio denunciado por Norita Rodríguez contra su expareja, pidió a los medios de prensa y a la ciudadanía en general que no se dé espacio a las personas agresoras, al calificar de violencia telemática el material que fue ampliamente difundido en las redes sociales e incluso un medio de comunicación.

La fiscal María Eugenia Segovia explicó al canal GEN que imputó al empresario brasileño, Marcos Gomes Da Silva, por presunto feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, al recolectar los suficientes indicios que sustentarían la denuncia presentada por la conductora de TV, Norita Rodríguez.

La investigadora indicó que el supuesto intento de feminicidio habría ocurrido el 25 de octubre en la vivienda de la denunciante, y que el 28 de ese mes tomó conocimiento del caso luego de que la mujer radicara su denuncia. Esto se dio, según explicó, porque la conductora estuvo internada en un centro asistencial privado por las lesiones sufridas durante un forcejo. En este sanatorio además la mujer recibió contención psicológica.

“Se mantuvo en reserva la investigación porque la víctima pidió sigilo por ser una figura pública, se hicieron varias diligencias. Se hizo una entrevista de una hora, ella detalló pormenorizadamente la relación con Gomes, de convivencia, como comenzaron las primeras violencias psicologías y luego las físicas”, comentó.

Respecto al intento de feminicidio que habría ocurrido, la investigadora indicó que presuntamente Gomes habría agarrado del cabello a su pareja, estirado hacia el balcón, y allí ella reaccionó porque era un piso muy elevado y temía que la arrojara al vacío. “Siempre conforme a la denuncia, y presumiendo la inocencia del denunciado, ella pidió auxilio y buscó los medios para defenderse, incluso dejó marcas en las paredes al sangrarle los dedos. En un momento se aferró al cuerpo de su atacante por si intentara arrojarla y luego utilizó técnicas de defensa corporal para liberarse”, relató.

Con relación al delito de violencia familiar, la fiscala indicó que la denuncia presentada refiere que se dieron otros hechos, como supuestas amenazas con armas de fuego y que con un cuchillo le habría clavado en la palma de la mano.

EL VIDEO DEL DENUNCIADO

Por otra parte indicó que estuvo al tanto de la viralización de un video donde el denunciado ataca a la denunciante. “Justamente se dio a publicidad esta imputación ante el intento de este señor, dentro de su defensa, de salir a confundir a la ciudadanía”, contó y aclaró que es mentira que haya recibido alguna compensación monetaria de parte de la querella.

La agente fiscal sostuvo que el imputado tiene todas las garantías de la justicia para defenderse en un debido proceso judicial.

“Existe acá un abordaje interinstitucional del Estado y los medios de comunicación porque es el canal para llegar a la ciudadanía. Se deben evitar situaciones que puedan dañar a la víctima, el video se viralizó y ampliamente compartido, eso constituye violencia telemática, aquella violencia por un medio tecnológico, son actos de violencia hacia una mujer. Pero la ley no prevé ninguna sanción, solo una protección integral, para que un juez ordene que no se publique (si aún no se hizo) o impedir que se siga difundiendo”, dijo sobre la publicación del video en cuestión en un canal de televisión.

Por último pidió a toda la ciudadanía no difundir videos o materiales de hombres que agreden a las mujeres. “No demos espacio a personas agresoras”, puntualizó.

Gomes Da Silva cuenta ya con una imputación, también por violencia familiar, en un caso de agresión a su expareja en diciembre del 2017.