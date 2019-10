El ministro del Interior, Euclides Acevedo, señaló que negociará con los campesinos para no tener que usar la fuerza y despejar las rutas. Anunció, por otra parte, que está consensuando un nuevo proyecto de modificación de la carta orgánica de la Policía Nacional.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, indicó a la radio Universo 970 AM que si bien apoya el reclamo que hace la Federación Nacional Campesina (FNC), no acompaña la postura de sus dirigentes de cerrar rutas para presionar al Gobierno.

Indicó que primero negociarán con los líderes campesinos para que no opten por el bloque de las arterias. “El Estado de Derecho nos obliga a hacer respetar la disposiciones constituciones y las leyes generales. Hagan las manifestaciones, los vamos a proteger y acompañar, y hasta vamos a agilizar las respuestas, pero queremos que no hagan los cierres”, mencionó.

El Secretario de Estado sostuvo que en el caso de que los campesinos desoían esta recomendación, “lamentablemente vamos a tener que despejar, o si no, el resto de la población me va a venir a reclamar”.

Por otra parte, Acevedo anunció que presentará otra propuesta para modificar la carta orgánica de la Policía Nacional. “Hace 20 años que pido a mis alumnos (comisarios) que hagan un proyecto de ley de acuerdo a sus necesidades y de la ciudadanía”, dijo.

Ya se reunió con los comisarios retirados para avanzar hacia una propuesta consensuada y que no sea politizada. “Espero que no se contamine con los intereses políticos, pero será difícil que no pase eso”, puntualizó.