Ana relató a radio Unión que, como su casa estaba en remodelación, creyó que el polvo fue el causal de su cuadro alérgico, síntoma que padece por diferentes factores externos por lo que no le dio mucha importancia.

Sin embargo, su preocupación pasó a ser mayor cuando perdió el sentido del olfato, uno de los signos del coronavirus.

“Pensé que tenía una gripe estacional por lo que no le di mucha importancia. Me asusté cuando perdí el sentido del olfato, fue como si alguien tuviera un interruptor y apagó en mí ese sentido y decidí llamar al sistema 154”, expresó la afectada.

La mujer manifestó que existe mucha desinformación en cuanto a los síntomas del COVID-19 y entre los mencionados solo figuran fiebre, cansancio y dolores musculares, afirmó.

No obstante, aclaró que no tuvo ninguno de esos malestares por lo que no sabía si padecía o no el virus.

Síntomas

Añadió que por 3 días presentó un cuadro alérgico (congestión nasal), dolor de cabeza intenso y malestares estomacales, en el transcurso del tercer ya no pudo percibir ningún aroma. “Hasta alcohol traté de oler y no podía”, refirió.

Tras llamar al sistema 154 del Ministerio de Salud, el domingo 26 de julio pasado, la agendan para la toma de muestras en la Costanera de Asunción recién para el 1 de agosto, una semana después.

A raíz del tiempo que debía esperar, decidió de ir a un laboratorio privado el lunes 27 de julio para realizarse el test donde pagó Gs 440.000. El resultado estuvo en el día y dio positivo al Covid-19.

La entrevistada añadió que luego de su diagnóstico, se comunicó con funcionarios del Ministerio de Salud para dar aviso, pero los mismos ni siquiera le consultaron sobre cómo pudo haberse contagiado.

“Por eso yo me sorprendí cuando me enteré que Salud dice que ‘los sin nexo no son sinceros o mienten’, cuando ellos deberían preguntar a las personas cómo contrajeron el virus”, cuestionó.

Criticó la lentitud de la cartera sanitaria para atender el teléfono, además de no priorizar a personas cuyos compañeros de trabajo dan positivo.

Al mismo tiempo lamentó la desinformación total e incertidumbre que asumen las autoridades sanitarias sobre los casos activos.

Luego de informar a sus familiares, se comunicó con su jefa laboral, quien al conocer su resultado procedió al protocolo sanitario: desinfección del edificio y aislar a quienes hayan tenido contacto con ella en el trabajo.

Comportarse como asintomático para protegerse y proteger

“Es mejor asumir que uno es covid-19 positivo asintomático, así te proteges y proteges a tu entorno, a tus amigos, familiares, compañeros” expresó Ana con el objetivo que, a través de su testimonio, seamos más conscientes y cumplamos con las medidas de prevención.

Por último, comentó actualmente está casi sin signos del virus por lo que está cumpliendo la parte del protocolo que establece 3 días sin síntomas.

Asimismo, estima que para la semana próxima ya estará totalmente recuperada.