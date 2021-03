“Los trabajadores del Mercado San Lorenzo no están acatando el decreto presidencial porque afirman que “necesitan” el sustento diario. Afirman que si no trabajan, no tendrán para comer, ni para comprar medicamentos a sus familiares internados”, publicó Telefuturo, generando nuevamente la roncha ciudadana. El material publicado en su página web y el video de Youtube fueron eliminados tras los escraches.

Justamente generó mucho enojo que la nota haya estado acompañada de una fotografía que data de hace cuatro años, por lo que ningún vendedor que aparecía en la imagen portaba el tapabocas.

Y uds siguen emitiendo mierda y nadie les cierra el canal ni les manda a sus casas TAPEHÓ EJAPIRO TUNARE https://t.co/ezzEW9SxRW — Miss Irish Ginger (@Aggi_Flo) March 30, 2021

Los periodistas de @Telefuturo nuevamente hoy confirmaron que NO LES IMPORTA EL PUEBLO! solamente les importa forrar los bolsillos de su Patrón VIERCI. una imagen que dice TODO! #telefuzurdo pic.twitter.com/EmyBb4D2O7 — Meli (@plagueonapy) March 30, 2021

Los comerciantes del Mercado 4 de Asunción, en entrevista con el medio On Live PY, denunciaron este martes la falsa información del canal televisivo en cuestión.

“Nosotros somos vendedores del mercado y está mal lo que hicieron, este señor (el que aparece en la fotografía) falleció hace cuatro años y pusieron en su página como si fuera que es de ahora. ¿Por qué quieren hablar mal de la gente pobre? Si no trabajamos, no comemos. Eso les digo a los periodistas del canal 4, a esos boludos“, dijo la vendedora identificada como Luci.

La trabajadora cuestionó que quieran dejar mal parado a los pequeños comerciantes, mientras se da vía libre a los supermercados a seguir operando normalmente, tal como lo vienen haciendo durante toda la pandemia. “¿Por qué los supermercados nomás se van a poder abrir y acá no? Siendo que acá está libre y tenemos también los desinfectantes, mientras los súper están en espacios cerrados”, agregó la indignada mujer.