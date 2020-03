Las ventas cayeron considerablemente desde que se implementaron las medidas sanitarias y la restricción horaria de 20hs a 04hs am. Por esa razón varios locales del Mercadito Nº 1, tomaron la decisión de cerrar sus puertas, mientras que algunas vendedoras hacen de frente a la crisis económica.

Para paliar la situación y poder saldar deudas, recurren a los préstamos de usureros con intereses muy elevados. Doña Chela tiene un puesto de comida en el mercadito y tiene a su cargo tres personales a los que paga por día.

“Con usureros enfrentamos la crisis porque no hay nada, hay poca venta y no cerramos porque trabajan conmigo mujeres que son madres solteras, además ellos (usureros) no te esperan y nos cobran 320mil el interés por cada millón”,explicó a Universo AM Doña Chela.

La comerciante enfatizó que ningún Banco quiere darles préstamos por lo que no tienen opción y recurren a usureros, que les cobran 50mil por día. Declaraba que a causa de la restricción horaria las ventas también se vieron afectadas porque de madrugada tenían clientes que hacían sus pedidos.

“La financiera o banco nos piden hasta la cédula de tu abuela muerta, sin embargo, los usureros nos hacen firmar pagarés y en el momento nos dan la plata. Bicicleteo con los pagos y vamos a ver hasta donde aguantamos”, finalizó.