Al joven de 20 años le dieron el alta el último sábado. Sin embargo, continuará en aislamiento preventivo por unos días más y con todas las medidas sanitarias necesarias.

“Yo llegué al país y me fui directo a hacer la cuarentena porque estaba en un lugar de alto riesgo. Unos días después empezaron los síntomas, no tuve otra salida que ir al Ineram. Ahí me dijeron que no me podían hacer la muestra. Volví a casa, pero seguían los dolores de cabeza leve y el cuerpo caliente”, dijo el joven en comunicación con la 730 AM.

Relató que luego el personal sanitario fue hasta su casa y le realizaron la prueba. Los resultados le entregaron en dos días, informándole que dio positivo a coronavirus.

El joven contó que vivía en Nueva York hace 4 meses, con otras 10 personas, de las cuales dos también dieron positivo.

Indicó que en este tiempo no recibió ninguna medicación, ya que sus síntomas eran leves. “Lo único que tomé fue paracetamol dos veces”, agregó.

Sin embargo, dijo que uno de los síntomas de mayor relevancia fue la pérdida del sentido olfativo y gustativo. “Me puse picante en la lengua y no sentía. Solamente cuando bajaba al estómago. El dolor de cabeza era constante, hasta el último día”, sostuvo.

Por otra parte, indicó que guardó aislamiento en la casa quinta de su familia y la gente del barrio se enteró que estaba infectado, organizando incluso cacerolazos en su contra.

“A la gente le molestó que yo esté ahí. Una noche vino la policía y me dijeron que estaban preocupados por mi seguridad”, expresó.

El joven asimismo manifestó que en todo momento tuvo precaución y lo seguirá haciendo a modo de no contagiar a otras personas. “Saber que le contagié a alguien sería horrible para mi. Prefiero quedarme quieto todavía por un tiempo”, concluyó.