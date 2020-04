El presidente de la República recuerda a la ciudadanía que la cuarentena inteligente no es un periodo de relajación y que la efectividad de cada fase depende en un 80 % de la conciencia de la gente en mantener las medidas preventivas. Si se fracasa, habrá que retroceder al régimen más estricto.

“Que el lunes no sea un carnaval, entendamos que tenemos que ir paso a paso, que no es una relajación, porque el 80 % de esto es conciencia ciudadana y no fuerza coercitiva de parte del Estado”, dijo el presidente Mario Abdo Benítez esta mañana, durante una inauguración de unidades de salud en Concepción.

Aclaró que pese a que se dará posibilidad de reactivación a ciertos sectores productivos en esta primera etapa, se mantendrán todos los protocolos sanitarios con la misma rigurosidad del inicio para que la situación no salga de control.

Recordó que hasta el momento se tuvo una muy buena experiencia de cumplimiento de medidas sanitarias con los sectores que nunca dejaron de funcionar, como los supermercados, las farmacias, las obras entre otros.

Abdo anunció que el decreto con los detalles de cómo funcionará la cuarentena inteligente saldrá en los próximos días, no obstante adelantó que se mantendrán las restricciones horarias de circulación para evitar aglomeraciones y que los abogados solo podrán ir hasta sus clientes, pero no abrir sus estudios jurídicos, entre otros pormenores que solo se confirmarán con el documento del Ejecutivo.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, pidió un poco de paciencia a los que todavía no figuran en esta primera fase del plan inteligente y reconoció que si bien todos tienen el legítimo derecho pretender reanudar sus actividades desde el lunes, la única opción es hacerlo de manera gradual.

“Hasta hoy nos fue bien, no solo por el distanciamiento, sino porque la gente incorporó las medidas de higiene”, sostuvo Mazzoleni. El ministro recordó que de aquí a dos semanas se evaluará si se avanza a la siguiente fase o si se aplica el freno de mano.