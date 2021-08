Dos mujeres con cáncer decidieron encadenarse en la mañana de este miércoles frente al Ministerio de Salud Pública, ante la falta de respuestas a sus reclamos.

Una de ellas es Lourdes Marin, una paciente con cáncer de mama en estadio 4 con metástasis en varias partes del cuerpo. La misma presentó un amparo judicial para seguir con su quimioterapia, un juez salió a su favor, pero la burocracia del Ministerio impide que reciba su medicamento, consistente en seis cajas de Palbociclib. Según mencionó, falta la firma del Viceministro de Salud para proceder a la adquisición de la mencionada droga.

La afectada indicó al canal GEN que no merece pasar por esto, sino más bien el Estado debería garantizarle una mejor calidad de vida. Contó que en 10 oportunidades fue a la sede de Salud Pública, institución que fue notificada del amparo hace 70 días, pero sigue sin dar cumplimiento con la orden judicial.

“Ya no podemos seguir con promesas. Mi hígado está deteriorado porque no consumo mi medicamento. El cáncer me está consumiendo, gracias al Ministerio estoy empeorando, hay que aplaudirles por su falta de empatía. Estamos condenadas a muerte. Sin nuestro medicamento vamos a caer muertas unas sobre otras”, lamentó la paciente.