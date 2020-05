Pacientes oncológicos protestaron frente al Hospital Nacional de Itauguá y exigen que el Bloque C dentro del nosocomio sea habilitado, para que puedan continuar con sus tratamientos. Manifestaron que salieron por pedido de la Dra. Yolanda González, y así evitar el contacto con infectados con Covid-19.

“Es toda una odisea venir a realizarnos los estudios de mamografía, radiografía y tomografía en el Hospital de Itauguá y luego ir hasta el Hospital San Pablo para recibir el goteo de una quimioterapia. En 60 días, fallecieron 4 compañeras”, expresó en contacto con GEN, María Estela Galeano, una de las pacientes.

Añadió que la directora del centro asistencial, Dra. Yolanda González, inicialmente el pasado 11 de marzo, les pidió dos semanas para ser reubicadas en el Bloque C de la institución, mientras que el hospital se preparaba para recibir a los pacientes de Covid-19 y evitar el contagio.

Sin embargo, pasado ese plazo (2 semanas) les informaron que ya no iban a ser atendidas en el nosocomio y que serían derivadas al Hospital San Pablo y en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) para que sigan sus tratamientos.

“Según ella, tanto nos quiere y nos cuida. Solo nos quiere echar de la institución. Ya nos desalojó con la promesa de regresar en el Bloque C que ella misma nos prometió. Ese bloque está vacío, no le vamos a molestar a nadie. No le pedimos plata al Ministerio de Salud, ni tampoco a ella. Nos dijeron que le diéramos tiempo y eso es lo menos tenemos”, relató.

Galeano hizo un pedido especial al presidente, Mario Abdo Benítez y al ministro de Salud, Julio Mazzoleni y fue la de que se tome cartas en el asunto para brindar tranquilidad a las pacientes con cáncer para que sigan sus tratamientos en el Hospital Nacional de Itauguá.