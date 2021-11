Juana Moreno, secretaria de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA), indicó a la radio 650 AM que siguen padeciendo las penurias ante la falta de respuestas del sector público.

“Hemos finalizado el mes rosa, comenzamos el mes de noviembre azul. El octubre rosa no fue tan rosa, porque no pudieron acceder a sus medicamentos. Muchas veces las compañeras van a hacerse sus estudios pero no pueden acceder. Que sean del sector público, porque no todas pueden acceder al privado”, refirió.

Señaló que constantemente realizan peticiones al Ministerio de Salud y que la institución siempre manifiesta su predisposición para solucionar los problemas pero que está atado por la burocracia.

En otro momento la entrevistada comentó que el Instituto Nacional del Cáncer cuenta con dos aparatos para radioterapia, sin embargo, no son suficientes por la demanda que tienen. “Para nosotros siempre es prioridad la vida del paciente, dependen de un tratamiento”, agregó.

Por otra parte cuestionó que a todos los problemas que pasan a diario se suma el caso de Nancy Grance, la paciente oncológica que fue despedida de su puesto laboral.