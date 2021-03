La Federación de Asociaciones de Padres de Instituciones Privadas (Fedapar) acompañará la suspensión de las clases presenciales por 15 días, pero no aceptará que se extienda más allá del 4 de abril.

Christian Lozano, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Instituciones Privadas (Fedapar), se reunió este lunes con las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para evaluar la decisión de suspender las clases presenciales por 15 días ante la grave situación epidemiológica en varias ciudades.

“No nos queda de otra que allanarnos y acompañar el pedido del Gobierno. Serán 15 días desde el jueves que viene. En estos tres días, los colegios van a prepararse para implementar el sistema virtual”, dijo el referente a la prensa tras participar del encuentro.

No obstante, la condición es que esta medida no se prolongue demasiado, porque los padres temen que se extienda como el año pasado y se siga afectando la parte emocional de los estudiantes. “Que no sea una semanita más y luego otra más. Veremos cómo pasa la Semana Santa, pero queremos que el 4 de abril se vuelvan a las clases”, dijo.

Lozano reconoció que los reportes de Salud Pública no son alentadores por lo que existe una encrucijada sobre qué hará finalmente el MEC ante este panorama. Sin embargo, resaltó que los docentes pudieron hacer cumplir a cabalidad el protocolo sanitario, lo cual permitió que no haya ningún reporte de contagio dentro de las instituciones. “Los casos que se tuvieron fueron de antes y se dieron fuera de las escuelas”, puntualizó.