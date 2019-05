El dirigente Jorge Galeano anunció a la R800 AM una de las posibilidades es volver a la capital del país, porque a dos meses de la firma del acuerdo con el Gobierno, todavía no se cumplió con ninguno de los puntos acordados. En la tarde de este lunes se reunirán los dirigentes para coordinar las acciones a tomar.

“Se cumplen dos meses de la firma del acuerdo con el gobierno y hasta el momento no pasa nada. En esa ocasión se presentaron cuatro puntos bien específicos, pero no se han cumplido ninguno”, criticó.

“Las bases están enojadas y la crisis se está profundizando por la prologada lluvia”, dijo y criticó que el ministro de Agricultura, Denis Lechi, se pasa viajando y no los atiende. "No hay seriedad y no podemos seguir así", añadió.