Diana Trigo, madre de un niño desaparecido ayer en Sajonia, confirmó a la R800 AM que el menor de edad apareció a las 05:30 de la madrugada en la casa de su abuela.

La mujer indicó que su hijo mencionó que había ido hasta Caacupé para pagar una promesa. “Nos dijo que fue en bus, pero no me explicó por qué nos avisó y cuál fue la promesa. Tampoco sabemos de dónde quitó para su pasaje, no sé en qué se fue o en cuánto tiempo llegó. Esperamos que se acomode, descanse, y luego nos diga las cosas cuando esté más tranquilo, porque si le forzamos no nos va a contar”, refirió.

Trigo sostuvo que su hijo no es de salir mucho y que las veces que se movilizó en un ómnibus estuvo acompañado de algún familiar. Es por ese motivo que indagará si realmente estuvo por la Villa Serrana. Acotó que una persona le contó que lo vio en una heladería en la ciudad cordillerana, por lo que irá a pedir la filmación para corroborar esa información.

Si bien se ve en buen estado de salud al niño, de igual manera su madre lo llevará al hospital para que se lo inspeccione y descartar que haya sido abusado.

“Por suerte está bien, está vivo. Agradezco a Dios porque está sano y bien. Tuve sentimientos encontrados (al verle de vuelta). No vale la pena ahora mismo (regañarlo). Quiero que descanse y luego conversar”, dijo.

Diana Trigo agradeció la ayuda recibida por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación en la búsqueda de su hijo.