Actualmente, los fondos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible representan apenas el 0,7% del Presupuesto General de Gastos de la Nación y para el 2020, se solicitaron US$ 20.386.155. Sin embargo, no hubo respuesta favorable de Hacienda. El Poder Ejecutivo decidió presentar un proyecto de apenas US$ 9.519.323.

Con la propuesta de Hacienda, se daría un recorte de US$ 219.233 en jornales, lo que afectará a 43 funcionarios contratados, entre ellos 16 guardaparques.

A nivel país, entre funcionarios del MADES y funcionarios de entes binacionales, existen 115 guardaparques. Este número está muy por debajo de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que aseguran que es necesario uno por cada 500 hectáreas, por lo que se requieren más de cinco mil para cubrir las 2.726.011 hectáreas de áreas protegidas. Con este recorte presupuestario, 16 trabajadores quedarían fuera, disminuyendo aún más el número de guardaparques.

Las estadísticas son alarmantes. En Paraguay, muere un guardaparques por año, según la organización Guyra Paraguay. Parte de lo solicitado por el MADES estaría destinado a la remuneración adecuada para todos los trabajadores de esta área, así como para garantizar su seguridad, aseguró el ministro.

Además, Paraguay está calificado como el país más vulnerable al cambio climático de Sudamérica y con el proyecto del poder ejecutivo, no puede pensarse siquiera en implementar políticas para poder hacerle frente a este fenómeno. De esta manera, se arriesga una pérdida aproximada del 2% del PIB anual, según la Comisión Económico de América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los índices de todo tipo de contaminación solamente crecen. Según una investigación de la profesora Fabiola Adam de Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), el índice de contaminación de Paraguay es el doble a lo considerado como “promedio tolerable” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otro lado, se observa un manejo inadecuado de los residuos sólidos, generando otros problemas de contaminación. De acuerdo con el último estudio de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, el 43,2% de la basura se quema, mientras que el 47,2% va a parar a recolección pública o privada, asimismo el 6,2% se arroja a un hoyo y el restante 3,4% tiene varios destinos.

Para evaluar, fiscalizar, prevenir estas y otras problemáticas, además de ser autoridad de aplicación de al menos 50 leyes, el MADES cuenta con 380 funcionarios, 332 permanentes y 48 contratados. El ministro comentó a la Bicameral que no cuentan con la cantidad necesaria de de biólogos, Ing. Agrónomos, Ing. Forestales, Ing. Ambientales, hidrólogos, veterinarios y manifestó que “la aplicación de topes presupuestarios obligan a la Entidad al decrecimiento de su presupuesto, en materia de servicios personales, sacrificando rubros muy importantes e imprescindibles para una adecuada gestión institucional”.

En materia de fiscalizadores, sólo se cuenta con 12 que deben encargarse de recibir y verificar las denuncias de posibles violaciones a las leyes ambientales en todo el país. Por otro lado, solamente hay 14 técnicos evaluadores para evaluar todos proyectos que diariamente ingresan por el Sistema de Información Ambiental (SIAM) desde todos los puntos del país.

En cuanto a tecnología, el ministro manifestó uno de los principales desafíos para el 2020 era poner en funcionamiento el laboratorio de la entidad, actualmente considerado uno de los más completos de Latinoamérica, pero esto no se puede llevar a cabo debido a la falta de fondos y personal capacitado.