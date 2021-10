Carne, productos lácteos, pollo y huevo, así como los combustibles no pueden ser adquiridos en Argentina y posteriormente ingresados a Paraguay debido a las disposiciones contempladas en el régimen aduanero. En contrapartida, sí está permitida la carga de combustible en el vehículo particular.

Cristian Paredes, Director de Procedimientos Aduaneros, en entrevista con Radio Uno explicó que al hacer compras en Argentina se deben tener en cuenta los diferentes regímenes aduaneros que rigen para el comercio fronterizo.

Existen varios segmentos de compristas, como los que hacen compras para su consumo personal y los que lo hacen para la posterior comercialización de los productos.

El régimen del Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) permite adquirir distintos productos en ciudades vecinas dentro de un rango de 20 kilómetros de la línea de frontera, indicó.

Dentro de este régimen aduanero no están permitidos los productos cárnicos, combustibles, así como productos lácteos, el huevo o el pollo, además de productos que no corresponden a una compra para consumo personal o familiar. Los productos domisanitarios como jabón en polvo, detergente, artículos de limpieza, etc., y los productos frutihortícolas que no se producen en el país también forman parte del listado autorizado.

Tras realizar la compra, uno debe contar con el comprobante legal que confirme la adquisición del producto de manera legal, enfatizó Paredes, ya que en caso de carecer de documentación respaldatoria se considera como un caso de contrabando.

El funcionario de Aduanas mencionó que, además de esto, también se debe tener en cuenta el cupo para determinar la cantidad que se puede ingresar de cada producto. El monto máximo permitido por persona actualmente es de 300 dólares por mes.

“Si uno va y realiza una carga de combustible estamos entrando ya dentro del régimen de turismo, no en un régimen aduanero para consumo”, explicó a la 650 AM. Con ello, confirma que se permite cargar el vehículo pero no transportar combustible en bidones.