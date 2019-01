El Crio. Atilio Bazán, jefe de la Comisaría 8va de Capiatá, se refirió al crimen de María Estigarribia de 30 años de edad y el suicido posterior de Freddy Cabrera (38 años), suboficial inspector de la Policía Nacional.

La pareja llevaba 11 años juntos, y tenían un hijo de 7 años, quien se encontraba en el patio jugando cuando escuchó un disparo en el interior de la vivienda, donde sus padres estaban tomando tereré en la siesta del miércoles, de acuerdo con el reporte dado.

El uniformado indicó a la 970 AM que toda la familia manifestó su sorpresa por este feminicidio, atendiendo que no tenía conocimiento de que existían problemas en esa relación y además porque no consta denuncia alguna de violencia intrafamiliar.

Así también Bazán, sin ánimo alguno de justificar al uniformado, indicó a la 730 AM que el sujeto prestaba sus servicios en la comisaría 16 metropolitana y que su labor era intachable. “En su labor cotidiana, él no demostraba ninguna agresividad. No sé cómo era en la parte privada”, puntualizó.

El niño huérfano ahora quedará bajo el cuidado de su tío que vive a 200 metros de su vivienda.

En todo el 2018 se registraron en nuestro país, 57 casos de feminicidios, 7 más que el 2017.