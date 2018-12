Pedro Sánchez, Secretario General del Sindicato de Profesionales del Ministerio de Hacienda, confirmó a radio Monumental que existe disconformidad entre los trabajadores por el recorte del seguro médico. La Cámara de Diputados aprobó que dicho beneficio baje de 1.500.000 a 1.000.000 de guaraníes.

“Hace seis años tenemos congelamiento salarial, el pequeño beneficio que tenemos es el seguro médico que hoy nos recortan y eso ya molesta a la gente. Nosotros reclamamos lo que nos corresponde, no es ningún privilegio como se dice. Apelamos a nuestro derecho constitucional a protestar”, mencionó.

Respecto a la amenaza de impedir el pago de salarios e incluso el aguinaldo, Sánchez reconoció que es una posibilidad que puede adoptarse en asamblea. “El derecho a la huelga está prevista en la Constitución Nacional. Vamos a parar el Estado, no solo eso, va a parar la Subsecretaría de Tributación. El impacto será mucho”, refirió y recordó cómo afectó al país los dos días de movilizaciones de los funcionarios en el año 2012.

Al reclamársele que reciben un beneficio que mucha gente no tiene, alegó que es un “seguro básico como el que tiene cualquiera”. Aseguró que para él “no es ningún privilegio” el monto que perciben. “Yo también quiero ir al IPS, pero no como está, primero debe funcionar como corresponde. ¿Quieren que me muera por el pasillo?”, acotó.