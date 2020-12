El alto funcionario explicó en comunicación con radio UNO, que el Ministerio de Trabajo no puede emitir ningún tipo de resolución por encima del Código Laboral donde se establece el pago completo del aguinaldo hasta el 31 de diciembre. No obstante, existe un pedido de varios gremios de fraccionar el pago debido a la crisis actual.

“Si se quiere hacer un pago fraccionado del aguinaldo se debe modificar el Código Laboral” reiteró, resaltando nuevamente que se debe cumplir en tiempo y forma según la ley establecida.

Consultado sobre si el empleador llega a un acuerdo con el trabajador de recibir el aguinaldo en dos o más desembolsos, atendiendo la situación económica actual debido a la pandemia, Orué manifestó que siempre y cuando no exista ningún tipo de denuncia de incumplimiento del pago en el Ministerio, respetarán dicho pacto.

“Respetaremos las voluntades de las partes, no tenemos por qué intervenir si no existe algún tipo de denuncia de por medio. Si existe el acuerdo ‘empleador-trabajador’ y se llega a pagar en dos o tres cuotas, no vamos a intervenir”, aclaró.

Por otra parte, en caso de que el empleador plantee esa retribución del aguinaldo y el trabajador no acepte, se procederá a recibir la denuncia correspondiente, se llamará a una audiencia de conciliación de las partes a fin de encontrar una solución al inconveniente, afirmó.

Sobre ese punto, detalló que si no se consigue un acuerdo en la primera audiencia, se llama a una segunda. Si en el segundo llamado no se llega a una conciliación, se procede a la inspección, verificación y sanción de la empresa. “No queremos llegar a esa instancia de multar a las empresas y mucho menos ahora por la crisis”, contó.

En cuanto al salario del mes de diciembre, dijo que se debe percibir dentro del tiempo establecido en el contrato de cada empresa, dependiendo si es mensual, quincenal o jornal.

Finalmente, el viceministro aclaró que los meses de suspensión no se computan para el cálculo del aguinaldo.

Cabe recordar que IPS anunció que pagará el aguinaldo a los trabajadores suspendidos. Dicho pago se efectuará de la siguiente manera: IPS pagará por la cantidad de días suspendidos a los trabajadores afectados, que hasta el momento son unas 18 mil personas.