La infectóloga Sonia Arza recordó que a la fecha no existe ninguna prueba científica que avale la ampliación del intervalo de las dos dosis de Sputnik V y tampoco que garantice la combinación con otras plataformas.

La doctora Sonia Arza, médica infectóloga, indicó a la radio Universo y canal Gen que en el menor tiempo posible debe completarse la inmunización con ambos componentes de la Sputnik V, ante la falta de evidencias científicas que avalen una buena eficacia de la vacuna rusa al ampliar el intervalo entre la primera y segunda dosis de esta plataforma.

“La Sputnik es un tema serio. Todos los estudios demostraron eficacia del 92 y 94 % con las dos dosis en un intervalo de 21 días, eso es lo único que está publicado”, dijo y recordó que la ampliación a tres meses se dio únicamente mediante un comunicado del Fondo Ruso ante el reclamo hecho por Argentina en el mes de marzo ante la falta del componente dos. Posteriormente el plazo se elevó a tres meses y ahora se habla inclusive de seis. “Solo se dio por comunicado y no un estudio propiamente. Sostengo que un comunicado no es lo mismo que un ensayo clínico demostrable”, agregó.

La experta aclaró que el haber recibido la primera dosis “servirá de algo” ya que a las dos semanas de haberse aplicado la Sputnik se desarrollan algunos anticuerpos neutralizantes para defender del Covid-19. En tanto que consideró que puede revacunarse con otra plataforma al pasarse el tiempo de tres meses de interdosis de la rusa, siempre y cuando se cuente con evidencia que garantice esto.

Sobre la combinación de vacunas dijo que esto debe analizarse con mucha prudencia, también viendo las evidencias científicas existentes y no guiándose por comunicaciones de los laboratorios. “Ahora mismo en Argentina se están haciendo estudios de mezclas de vacunas de Astrazeneca y Sputnik, pero son estudios que no están terminados”, remarcó.

Por otro lado sostuvo que una sola dosis no es suficiente ante la variante delta. “Con una dosis de Pfizer y AstraZeneca, la eficacia es menor al 40%. No tiene validez contra la variante delta. Es necesario completar la dosis y en el menor tiempo posible para asegurar la eficacia”, dijo. En cuanto a la única dosis de Sputnik, sostuvo que no hay ensayos que muestren cómo se comporta ante la delta.