“Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los familiares (de los secuestradores), no sé si vamos a conseguir resultados o no, pero yo soy optimista, tenemos que intentar”, dijo el padre Pablo Cáceres en entrevista con radio Monumental.

El pa’i Pablito confesó que a principios del secuestro de Edelio Morínigo ofreció ayuda a doña Obdulia Florenciano, a quien le consiguió una reunión con el padre de una de las personas que según ella, secuestró al suboficial.

En el caso de la familia Denis, Cáceres aclaró que él desconoce quiénes están detrás del plagio, pero aclaró que puede volver a tratar de abrir un canal de comunicación con parientes de los responsables.

“Conozco a algunos, pero que tengan que ver con este caso, no creo, cuando no eran del EPP trabajaban en comisiones vecinales, cooperadoras escolares, eran agentes sociales, en Concepción les conocemos a muchos, a los Villalba, a Alejandro Ramos, pero eso no significa que estemos de acuerdo con ellos, nosotros no somos gente de violencia”, aclaró Cáceres.

El religioso adelantó que no tiene nada que ofrecer a los secuestradores y que su único ofrecimiento es tratar de que la familia converse con algunos de los implicados para abrir la posibilidad de una negociación y liberación de Óscar Denis.

El padre describió al EPP como una organización criminal con la cual coincide en algunos aspectos como la defensa de los bosques y los discursos en contra de la deforestación, pero no así con las medidas radicales como matar a tractoristas o recurrir a cualquier forma de violencia.