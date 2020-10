El senador Silvio Ovelar negó que le hayan ofrecido ir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y calificó de muy buena la gestión de Arnoldo Wiens. No obstante aseguró que muchos ministros nunca marcan goles y andan con la pólvora mojada.

El extitular del Congreso, Silvio Ovelar, cree que hoy tiene el mejor cargo del país: senador de la nación y amigo personal del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Sin embargo, negó que el mandatario le haya ofrecido ser el titular de Obras Públicas y antes bien llenó de elogios a Arnoldo Wiens y consideró que está haciendo una gran tarea y hasta una de las mejores gestiones frente a otras carteras de Estado.

Esta benevolencia no alcanzó a otras instituciones en donde ve un flojo desempeño. “Tenemos ministros y ministras que no meten goles. Tienen la pólvora mojada”, expresó Ovelar en entrevista con la 1020 AM.

En la misma fecha hizo una crítica idéntica con otros medios y ante la consulta de si se refería a Eduardo Petta simplemente respondió con risas.

Esta no es la primera vez que Silvio Ovelar expresa su desaprobación hacia la administración de Petta y desde un comienzo lo mencionó como candidato a los cambios que el presidente debe hacer.