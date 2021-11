Laura Leticia G. desea recuperar la custodia de su niño de 2 años y seis meses, a quien no puede ver desde el 14 de octubre pasado, cuando lo pusieron en guarda temporal con la Codeni.

“No me dejan verle, no me dicen cómo está, yo solamente estaba vendiendo alfajores con mi hijo y un muchacho, porque no tenía dónde dejarle”, comentó la denunciante en entrevista con radio Universo.

Indicó que la acusan injustamente de drogar a su hijo y que los estudios que le practicaron demuestran lo contrario.

La mujer reveló que la defensora Dalia Acuña fue la que le quitó la custodia y que la funcionaria de Codeni, Josefina Torres es la que está a cargo del menor, pero que no la cuida bien.

Consultada sobre a qué se dedica, la señora señaló que anteriormente era limpiadora, pero que debido a la pandemia ya no consiguió trabajo, por lo que decidió vender alfajores, mientras su marido se dedica a la albañilería.