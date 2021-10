Estuvieron presentes integrantes de la plataforma provenientes de Asunción, Pedro Juan Caballero, Santa Rita, Villarrica y paraguayos que residen en países como Reino Unido, México y los Estados Unidos, quienes compartieron sus iniciativas y propuestas concretas.

Joaquín Morínigo, de la Asociación Paraguaya de Blockchain, que reúne a usuarios de criptomononedas, comentó que la pandemia de COVID-19 aceleró el proceso de implementación del dinero digital como medio de pago, cuya masificación puede beneficiar particularmente a quienes realizan trabajos remotos, para empresas del extranjero. “A futuro, la propuesta que estamos desarrollando desde la Asociación Paraguaya de Blockchain es convertir al Paraguay en un país cripto friendly (que promueve la utilización de las criptomonedas), y a partir de ello, en un hub (centro) tecnológico regional”, pero ello requiere necesariamente que el Banco Central tome acciones más energéticas para la modernización del sistema financiero y desde el Parlamento se impulse una regulación específica.

Ricardo Arriola, de la Federación de Industrias Creativas, explicó que, en total, el sector cultural y creativo moviliza el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), empleando alrededor de 50.000 personas al año en diversos rubros: audiovisual, música, software, juegos, diseño y publicidad. A su criterio, para aprovechar la potencialidad de este sector en la generación de trabajo decente es necesario fortalecer el ecosistema creativo a través de políticas de incentivo, y además generar espacios de formación en oficios con rápida salida laboral en la industria creativa.

Para Natalia Ramírez, integrante del Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este (CODELESTE), la pandemia presentó un grave problema para el comercio fronterizo del Este y se requiere reformar el modelo económico de Alto Paraná. En ese contexto, planteó la necesidad de un cambio de imagen del departamento de Alto Paraná y la generación de cambios en el régimen de exportación, para que la zona esté en condiciones de competir con los duty free (comercios exentos de tasas fiscales) que se están instalando en Brasil.

Para Santiago Campos, del movimiento Sistema B, la visión a futuro es de una economía inclusiva, justa, regenerativa, y en ese marco las denominadas “empresas B” son clave, puesto que sostienen entre sus valores el compromiso con los trabajadores, la comunidad en la que participan y el medio ambiente. En Paraguay existen 30 empresas certificadas como B, las cuales generaron el año pasado 108 millones de dólares y emplearon a 5.000 personas. “Nuestra visión al 2030 es que se llegue a 15.000 trabajadores dentro de todas las empresas”, apuntó.

Martha Arriola, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY), explicó que una prioridad de la organización de la cual forma parte es garantizar la formalización de los emprendedores, que en la actualidad mueven el 70% de empleos en el país, con unos 21.000 empleos directos. La seguridad social, particularmente jubilación, para cuentapropistas es una política pública necesaria para este sector.

Para Milton Abich, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), “la prioridad en este momento es qué hacemos con los pequeños productores”. En ese sentido, cuestionó si existe capacidad institucional real para generar respuestas apropiadas a la agricultura familiar. “El problema de la falta de escolaridad y la educación en Paraguay sobre todo afecta a la zona rural. El 62% de esas tierras no tiene título, el 87% no recibe asistencia técnica, el 84% no accede a crédito formal y el 85% no terminó la Educación Escolar Básica”. Citó que es necesario generar respuestas desde un enfoque territorial; investigaciones, asistencia técnica y crediticia adecuada a las necesidades; así como medidas de inserción de la economía familiar en las cadenas productivas.

Al finalizar las exposiciones se generó un espacio de diálogo entre todos los participantes y se mencionaron algunas propuestas adicionales, como la implementación de la ciudadanía digital, la necesidad de promover una ética en la realización de negocios que vaya más allá de no cometer delitos, sino de promover, entre otros, el trabajo decente, y el cambio del modelo de trabajo, incluso, con la reducción de las 8 horas laborales.

Acerca de Paraguay Ahora

Paraguay Ahora es una plataforma activa con 58 líderes y lideresas de todo el país y sectores de la sociedad paraguaya (empresarial, político, sociedad civil, movimiento campesino, movimiento indígena, academia e instituciones del Estado). Desde mayo del 2020 viene desarrollando un diálogo estratégico que busca conectar ideas para incidir en la realidad nacional.

Pretende contribuir con el fortalecimiento del desarrollo sostenible e inclusivo del país, y cuenta con el apoyo y la colaboración del Banco Mundial. Para conocer más sobre el espacio se puede ingresar a http://www.paraguayahora.com o seguir el proceso en las redes sociales de @paraguayahora.