El banco Itaú de Paraguay emitió un reporte donde realiza una estimación económica fatídica para el país, atendiendo a que reduce su previsión a -1,5 %, y fija su perspectiva para el 2020 en 2,5%, cuando su última proyección contemplaba en 3%.

Quien comparte con esa visión es el economista Santiago Peña. El mismo indicó a la radio Universo 970 AM que el país está encaminado a una situación de recesión económica que podría prolongarse en el tiempo. Afirmó que nuestra economía necesita crecer en un 3 %, caso contrario los paraguayos serán más pobres que el año anterior.

Sobre la recuperación económica que en contrapartida estima el Gobierno, dijo que no existe sensación de bonanza, porque sigue el faltante de dinero. A eso se suma el incendio forestal en el Chaco Paraguayo.

Peña resaltó que siempre existen problemas y que el desafío del Gobierno es sentarse a analizarlos y evaluar una solución. Agregó que es fundamental articular planes para sobrellevar una economía en crisis.

PGN 2020: NO HAY PLATA DE MÁS

Como respuesta al problema, el experto en economía instó a centrarse en el análisis del Presupuesto General de la Nación PGN 2020. En ese sentido resaltó que el problema no es el déficit fiscal, sino que la falta de dinero en caja. “Acá no hay para repartir, sino solo para sacar (presupuesto de alguna institución para colocar en otra)”, resaltó.

A su parecer, es fundamental el estudio del Presupuesto, porque se “puede ir de la mano”, en medio de la crisis actual. “Nosotros no tenemos un problema del déficit fiscal, sino que tenemos un problema de caja, no podemos sostener el gasto corriente que está creciendo”, lanzó.

CESACIÓN DE PAGO

Es más, advirtió que el año que viene se podría tener el problema de cesación de pago de la deuda pública, porque los ingresos tributarios no serán suficientes. “Este año cayeron las recaudaciones del Estado pero creció el gasto corriente. Mientras que se analiza aumento para todos, para el próximo año”, agregó.

“La situación económica está difícil. Estamos entrando a una fase que es crítica para la economía paraguaya porque empieza el periodo de siembra y esto definirá el crecimiento del próximo año, no es como dice el ministro Rodolfo Friedmann que confundió y dijo que era la etapa de cosecha”, afirmó al momento de discutir que el presidente Mario Abdo nombre a una persona sin idoneidad.

“¿Hacemos un suicidio masivo y declaramos so’o? No. A pesar de los errores del Presidente, tenemos la responsabilidad de iluminar el camino para no llegar a un peor lugar. Me rehuso a que le vaya mal al país ante las malas decisiones de los gobernantes”, puntualizó.