La especialista del Departamento Control de Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología del Hospital de Clínicas, Dra. Sara Amarilla, informó que el día de Reyes se tuvo un pico, con 90 pacientes asistidos en los consultorios en el bloque de la Contingencia Respiratoria Adulto. Mencionó que el número de consultas de casos respiratorios diarios, en promedio, por lo general está entre 50 a 60 de personas mayores de edad, mientras que semanas atrás eran sólo entre 15 a 20.

En tanto el área de Pediatría se tiene 40 consultas por día, detalló la médica. Los casos son por contacto con familiares adultos que habían dado positivo, muchos de ellos sus propios padres.

Con respecto a internados, actualmente son 14 con covid confirmados, 11 de ellos se encuentra en el bloque de contingencia, un niño en Pediatría y una embaraza en Ginecología. Uno de los enfermos, si bien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, no está intubado sino permanece asistido con cánula de alto flujo de oxígeno.

“Estamos volviendo a tener una cantidad de internados que ya no teníamos. Gracias a Dios la terapia no está abarrotada, pero estamos recibiendo muchos pacientes ambulatorios”, acotó. Agregó que aquellos que tienen patología de base son los que muchas veces requieren internación, de estos los no vacunados siguen liderando los casos de internados y algunos que no completaron su esquema de vacunación.

Mencionó que toda persona que tiene síntomas debe consultar y cursar el reposo correspondiente hasta que se descarte el covid-19, por medio del hisopado. “De ser positivo debe cumplir con el aislamiento correspondiente que actualmente para los funcionarios del Hospital de Clínicas es de siete días desde el inicio de sus síntomas. En caso de hallazgo casual en personas sin síntomas, que se hizo por haber tenido contacto con un caso positivo, se contabiliza desde el día en que se hizo el hisopado”, resaltó.

El Hospital de Clínicas cuenta actualmente con 59 funcionarios con covid confirmados, de un total de 122 que se aislaron por síntomas. Pero este fin de semana los reportados ya suman 170 por síntomas o por contacto con riesgo alto, pero todos tratados de manera ambulatoria, por ser casos leves, apuntó la doctora Sara Amarilla.