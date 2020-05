Ricardo Riquelme, progenitor del niño de seis años que sufrió heridas por disparos realizados por parte de efectivos policiales durante una persecución, señaló que estaba regresando a su vivienda tras una consulta médica y alegó que quiso evitar un puesto de control en la zona de Yvera, San Lorenzo, momento en que inició una persecución.

“Para evitar el control y que quieran coimear, yo retorno y veo luego de un rato un vehículo que me hizo juego de luces y me impacta en la parte de atrás. Yo empecé a correr porque empezaron a disparar. Solo buscaba un lugar donde había gente para que vean lo que pasaba. No sabía qué clase de Policía era. Por el susto no me quedé, no es que atropellé la barrera como dice la gente. A matar me jugaron”, dijo a Telefuturo.

El conductor aseguró que los policías posteriormente lo golpearon mientras su hijo pedía socorro, cuando finalmente detuvo la marcha en la ciudad de Luque. “Me decía: papá, me duele. Los policías no le ayudaron a mi hijo, la gente que estaba ahí le llevó al hospital”, agregó.

Riquelme lamentó que en todo momento fue tratado como un criminal por los agentes policiales y remarcó que tanto él como así también los uniformados dieron negativo a la prueba de alcotest.