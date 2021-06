Pastor Pérez Estigarribia, biólogo y doctor en Ciencias de la Computación, en entrevista con el canal GEN sostuvo que, según las estimaciones epidemiológicas para nuestro país, se espera que para los próximos 21 días un acumulado de 68.900 casos de COVID-19, con un promedio de casi 3.300 contagiados por día.

En cuanto a fallecimientos, el análisis que realizó junto con su equipo confirma que aún existe una tendencia a un “crecimiento exponencial”, lo cual anticipa que en los próximos 21 días se podrían llegar a 2.800 muertes a causa del virus, con un promedio diario de 131 decesos.

Los datos no son totalmente precisos ya que existe una limitación en la capacidad de testeo que hasta ahora no llega a abarcar a un sector de la población que podría estar contagiada y no se ha podido realizar el hisopado, refirió.

A nivel mundial en cuanto a tasa de mortalidad por cada millón de habitantes, Paraguay se mantiene en segundo lugar después de Uruguay, precisó durante la entrevista. Debido a que se implementaron estrategias epidemiológicas similares en ambos países, prácticamente se manejan como “países espejo”, refirió.

Según Pérez, se espera que en algún momento nuestro país vuelva a una meseta y posteriormente se produzca una disminución en la cantidad de contagios, pero esto tendría que ocurrir cuando se alcance un alto nivel de inmunidad en la población.

Durante el periodo de otoño-invierno, la tasa de contacto entre personas y la probabilidad de contagio son parámetros muy importantes para controlar la epidemia, sostuvo.

Al menos el 60% de la población paraguaya tendría que adquirir inmunidad contra el COVID-19, ya sea por la infección propiamente o por medio de la vacunación, si es que se quiere hablar de una “inmunidad de rebaño”, aseguró el experto.

De acuerdo a las proyecciones, para fines de junio y principios de julio se viviría la parte más crítica en cuanto a muertes por COVID-19, mencionó. En contrapartida, ya para el mes de agosto se podría ver una disminución en la cantidad de fallecimientos a causa del virus.