El nuevo titular de la Administración Nacional de Electricidad, Alcides Jiménez, quien asesoró a la Cancillería en la negociación del pacto secreto, aseguró que aún no firmó el documento porque todavía no tuvo acceso al mismo.

“Su importancia es superlativa, pues tiene una serie de beneficios al servicio eléctrico nacional y toda la economía del país, porque con este documento se consagra la vigencia de todas las disposiciones suscritas del pasado”, justificó el pacto y mencionó que se fortalece la vigencia de los acuerdos suscritos en el 2007 hasta que se renegocie el Anexo C del Tratado en el 2023.

Alegó que entre los beneficios figura la previsibilidad de la ANDE con miras al futuro, ya que existía la necesidad de ratificar de manera bilateral los acuerdos firmados en el 2007.

Sin embargo, aclaró -durante el programa La Lupa- que aún no firmó el polémico contrato negociado a espaldas de los técnicos de la ANDE. “Todavía no he visto, no he recibido aún, tengo que leer primero el documento. Creo que está en vías de conclusión en la Itaipú”, añadió.

SOBRECOSTO

Respecto al sobrecosto de los 270 millones de dólares en la contratación de potencia, alegó que existe una deformación interesada sobre la cuantificación, ya que en realidad el incremento será de 210 millones de dólares.

Explicó sobre el punto que para en este año, la ANDE propuso un incremento del 5% de la potencia contratada que representaba la necesidad de sumar 17 millones de dólares al monto a pagarse. Sin embargo, finalmente se acordó subir 8%, por lo que en total el incremento asciende a 27 millones de dólares para este 2019. Alegó que este monto ya está contemplado en el Presupuesto Anual de Gastos de la Nación, por lo que no tendrá impacto en la tarifa.

Informó además que con respecto al crecimiento de contratación de potencia, en el período 2008-2013, en que la demanda fue del 49% y actualmente, desde finales del 2019 hasta el 2023, se propone un aumento de potencia del 51%, que son cifras similares al anterior periodo citado.

TRANQUILIDAD PARA FUNCIONARIOS DE ANDE

“Quiero transmitir a mis compañeros de la ANDE que están asegurados todos los recursos financieros para cubrir esta nueva disposición contractual. No se retrasará en el futuro ningún proyecto ni beneficios laborales vigentes de la ANDE que se serán cumplidos totalmente, sin ningún recorte. Las reinvindicaciones laborales serán escuchadas y las que sean más convenientes para la ANDE y para el personal, serán atendidas”, señaló en otro momento.

Jiménez destacó también que durante un conversatorio en la Unión Industrial Paraguaya, donde participaron referentes independientes a las negociaciones, se explicó claramente los beneficios y los alcances del Acta suscrito el 24 de mayo pasado. En esa oportunidad se aclaró que el 6% adicional en la contratación de potencia es un beneficio para la ANDE.

EL ORIGEN DEL RECLAMO DE BRASIL

“La ANDE, sin previo aviso, accede a la sesión (el excedente) sin trámite burocrático, por lo que tomaba potencia de Eletrobras, eso estaba consagrado y seguirá. El problema radica que el 31 de enero de este año, a las 11 de la noche, la ANDE sustrajo de Eletrobras 1.100 megavatios instantáneos y sorpresivos, eso le dificulta a cualquier sistema. El argumento de la contraparte fue: 'no tengo forma de cubrir semejante retiro de potencia porque tengo que buscar fuentes para cubrir'”, alegó sobre el reclamo inicial.