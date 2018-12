A través de su cuenta en Twitter, el concejal de Patria Querida Álvaro Grau dio a conocer un documento con el cual se pretende aparentemente limitar la actividad de las aplicaciones para el transporte alternativo de personas que funcionan con el nombre MUV, UBER y otras, bajo el argumento de que estarían operando sin cumplir reglamentaciones, específicamente los vehículos y sus conductores.

El mismo incluye un llamativo manual de procedimiento para los agentes de tránsito, que consiste en la selección de dos pasajeros a los que se le solicitará contactar con alguna de estas aplicaciones para un viaje determinado. Los falsos usuarios deberán guiar al conductor hacia una barrera de control especial en la vía pública, donde los policías municipales realizarán los procedimientos de rigor.

Los incisos d y e expresan que el vehículo será demorado y remitido al corralón municipal de la PMT como también la aplicación de todas las infracciones que posee de acuerdo a la ordenanza 26/1992 y la 479/2010, como también de otras que puedan comprobarse durante la verificación, señala el texto firmado por Florentín Giménez, coordinador general de Tránsito y Transporte de la comuna capitalina.

Me llego una denuncia que ya hay un vehículo de un chofer de muv retenido, en aplicación de esta directiva ilegal y parapolicial de Mario Ferreiro contra Muv, Uber y otros. Como concejal necesito contactar urgente con el ciudadano afectado, favor retuit pic.twitter.com/4PwY52G0R3 — Alvaro Matias Grau (@AlvaroGrauM) 1 de diciembre de 2018

De acuerdo al documento, estas empresas no cumplen con ninguna normativa para el tránsito automotor, no tenemos conocimiento si el vehículos tienen seguros de pasajeros y contra terceros, si tiene la inspección técnica vehicular obligatoria y si los conductores tienen la licencia de conducción bajo la categoría A, que habilita a prestar servicio de transporte público.

En octubre pasado, la administración de Mario Ferreiro un comunicado en el cual manifestó que hasta el momento no inició trámite alguno relacionado a las plataformas de transporte alternativo, “en tanto no se ajuste a la legislación vigente, la explotación de este servicio no está autorizada por la Municipalidad de Asunción; y por tanto, de ser necesario, se arbitrarán las medidas respectivas y se aplicarán las sanciones correspondientes”.

No obstante la aplicación MUV, creada íntegramente en Paraguay, crece paulatinamente en la población joven, como alternativa a los medios tradicionales de transporte que operan en la capital, por su parte los taxistas manifestaron que se trata de una competencia desleal y que pone en riesgo el pan para sus familias.

En tanto que los cuestionamientos por el polémico manual de procedimiento inundaron las redes, tanto de usuarios como de autoridades, el edil patriaqueridista calificó de ilegal y hasta parapolicial para determinar infracciones en el tránsito, en similares términos se expresó la diputada Rocío Vallejo.

Los conductores, llamados muvers, que quieran ser parte de MUV deben cumplir una serie de requisitos previos, entre ellos, llenar un formulario en la web, contar con vehículo propio o autorización del titular, presentar antecedentes policiales y tener todos los documentos en regla. Asimismo, la firma hace una revisión de la calidad del rodado en un taller designado y provee una capacitación tributaria a cada nueva ronda de muvers.