El ministro de Defensa Nacional salió a favor de los militares que custodian el penal de Pedro Juan Caballero y aclaró que ellos no tienen la atribución de controlar quiénes entran o salen de la penitenciaría. No obstante lamentó lo sucedido y prometió investigación.

“Los efectivos militares no ejercen el control personal de quiénes entran y salen por los accesos correspondientes, ellos están alejados de ese sector, no tienen identificación ni para las visitas ni para nadie”, respondió en entrevista con la 730 AM el ministro de Defensa Bernardino Soto Estigarribia sobre lo acontecido el fin de semana.

Sin embargo, reconoció que existe un mecanismo operativo en el que las líneas las bajan las Fuerzas Militares y por lo tanto deben explicar lo sucedido.

Supuestamente el túnel cavado por los criminales se encuentra a tan solo 100 metros del puesto de vigilancia militar.

Según el ministro existía información de inteligencia de que se podrían producir hechos violentos dentro de la cárcel y también desde afuera por parte de terceros que intentarían concretar un rescate.

“Se va a investigar y se van a tomar las determinaciones que correspondan”, prometió el ministro en relación a la posibilidad de que los militares hayan hecho “la vista gorda”-.

Para Soto Estigarribia, la ley de emergencia penitenciaria asigna funciones “no normales” a los militares, pues nunca les correspondió ocuparse de vigilar las cárceles, sino de resguardar la soberanía nacional.