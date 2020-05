Nancy Ovelar, ex viceministra de educación ve con preocupación que algunas instituciones educativas pretendan dar exámenes cuando el nivel de aprendizaje, en el formato virtual actual denota un alto grado de ineficacia.

“Me parece un gran desatino”, indicó Ovelar, en entrevista exclusiva con HOY Digital.

La que fuera viceministra de la cartera educativa afirma que pretender dar exámenes, sobre todo a los más pequeños sólo desnuda las falencias con las que se maneja la administración de Eduardo Petta.

“No sé con qué criterio tomarán los exámenes. No tengo idea de qué es lo que pueden evaluar”, mencionó y afirmó que diariamente recibe quejas de colegas que se ven impedidos de exteriorizar sus molestias.

Contó que “todos los días me llegan mensajes al teléfono de docentes que están furibundos pero no se atreven a decir nada” y que lo único que hace el Ministerio de Educación “es cumplir con los meros formalismos”.

Ovelar cree que es un desacierto total someter a exámenes a alumnos de escolar básica cuando estos, en su gran mayoría aún no aprenden a leer y no tienen suficiente capacidad de asimilación.

“La lectoescritura es un proceso demasiado importante. Si pasan de grado ahora sin leer, el año que viene estarán en el mismo problema porque para pasar a las siguientes disciplinas, el niño deberá necesariamente haber aprendido a leer”, dijo.

Insistió en que “siguen el curso del calendario sólo para decir que la educación no paró, pero aunque no se detenga, en aprendizaje no se avanza”.

“La forma en que se desarrollan las clases ahora es más de lo mismo pero por whatsapp. Hay una lamentable postura exitista y nos quieren convencer de que todo está bien. Esconden las verdaderas realidades abajo de la alfombra”, aseveró.

“¿Qué ciudadanos estamos formando o qué ciudadanos queremos formar con estos mecanismos?”, se preguntó y considera que este es el momento ideal para reestructurar la educación.

“Esta pandemia incluso es un escenario que nos puede ayudar a entender a dónde queremos orientarnos. Pero se ponen la ojera y no se abren a escuchar alternativas”, lamentó.

Al respecto manifestó que sería de vital importancia que “escuchen a los 17 representantes departamentales. Así, en vez de tener una opción tendremos 17”.

“No se puede depender de una sola opción. No tenemos transformación y estos deberían ser los ejes sobre los cuales debemos basar la educación”, dijo, al tiempo de sugerir que lo ideal sería replantear el calendario venidero.

“Tal vez dar una parte del calendario 2020 y en el siguiente semestre lo correspondiente al 2021, pero buscar soluciones”, refirió.