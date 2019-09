El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, comentó que las conversaciones entre los dos países “están muy avanzadas”, y aludió al documento de 2017, que establece el marco para un posible acuerdo técnico en el que se establecerían la misión, los plazos o el número de efectivos, entre otros aspectos.

“Existe un convenio que hay que ajustar para posibilitar la participación de Paraguay conjuntamente con España”, agregó el ministro.

Soto Estigarribia acudió junto con el canciller nacional, Antonio Rivas, el embajador de España en Paraguay, Javier Hernández, y el de la Unión Europea (UE), Paolo Berizzi, a recorrer las instalaciones del Cecopaz y conocer la historia de la participación de Paraguay en misiones de paz.

Rivas señaló que el objetivo de nuestro país es volver a participar con bandera propia en una misión de paz, como ya lo hizo en Haití, pero mientras no descarta la colaboración con terceros, porque “el compromiso de Paraguay es seguir participando en operaciones de mantenimiento de paz”.

Rivas viajará la próxima semana a Nueva York, para participar en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y allí prevé reunirse con el Departamento de Operaciones de Paz (DOP) para renovar el interés del país por participar en estas misiones, que esta vez apuntaría a África.

“Nuestro objetivo también es participar en conjunto, por eso la firma del memorándum de entendimiento con España, en enero de 2017, fue con el compromiso de poder trabajar en conjunto. Así como se está haciendo en Colombia. Lo estamos haciendo con España, como observadores del proceso de paz”, apuntó el canciller.

Por su parte, Hernández explicó que esta cooperación con España también permitiría a Paraguay integrarse con contingentes españoles en otras operaciones al margen de las de la ONU, como las de la UE o las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Podría ser una vía que estamos muy dispuestos a explorar con Paraguay para que individuos de las Fuerzas Armadas paraguayas, no van a ser grandes contingentes, no va a ser bandera paraguaya, pero oficiales paraguayos puedan integrarse en contingentes españoles en esas operaciones que tienen un paraguas que no es de Naciones Unidas”, manifestó el embajador.

También avanzó que había conversado con las autoridades paraguayas para “seleccionar posibles operaciones concretas” en las que se pueda dar una colaboración entre España y Paraguay.