El Impuesto a la Renta Personal pasó a convertirse en impuesto al ahorro. Y de esto lo atestiguan casos de personas que no gastaron todo su salario en el año, esto es, que ahorraron, y que por lo tanto deberan abonar 10 por ciento sobre ello.

DFS, con CI 1047.516 gana 8,2 millones de guaranies al mes, trabajando diez horas de lunes a sábado. Tras ingresar al segmento que debe aportar 10 por ciento en concepto de Impuesto a la Renta Personal, el mismo comenzó a exigir facturas por los gastos que realizaba en diversos conceptos.

“Mis gastos mensuales totalizan no más de seis millones de guaranies, que es el monto sobre el cual completo mis facturas. Ahorro dos millones de guaranies por mes, que los dejo depositados en mi cuenta de débito. Pero resulta que el fisco no reconoce el ahorro y me avisaron que debo pagar el 10 %, o sea en total 2,4 millones en un año”, explica DFS a HOY.

El contribuyente sostiene que su contadora le explicó que tiene que “inventar facturas para joderle al Estado” (sic), vale decir pedir hasta el último pariente o amigo no contribuyente del IRP, que exija boleta legal en su nombre, cuando realicen sus compras.

“O sea que para evitar que el fisco te robe parte de tus ahorros, deberás robarle al fisco, inventando facturas. Es un sistema ladrón, vil, que no hace justicia a las personas de clase media que todavía tienen cierta chance para ahorrar”, señala el contribuyente.

Como corolario, el mismo pasa “revista” a otra sangría que debe sufrir el contribuyente: los servicios de contador/a.

“Cometí la torpeza de no decidir aprender a cargar las facturas en el sistema de Secretaría de Tributación. La contadora que se ofreció hacerlo me hizo saber, ya al final del año, que su honorario profesional era de 300.000 guaranies por mes, o sea 3,6 millones por año. Sumando el impuesto a mis ahorros y la contadora, totalizan seis millones de guaranies, quedandome apenas dos millones de guaranies del aguinaldo. Es un drama esto, y le va a alcanzar a todo el mundo”, concluye.