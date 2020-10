En el programa Tempranísimo (Universo 970 AM), el canciller Federico González dijo que la revisión del Anexo C es la prioridad actual y estimó que “la posición del Paraguay será sólida pero con los pies en la tierra, todos tienen que sacar algo positivo, el win-win (ganar-ganar)”, buscando el equilibrio entre la pasión y la razón.

El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores confirmó que el consejo asesor entregó sus conclusiones en marzo y que actualmente hay un equipo negociador que se encargará de acordar con el vecino país.

“La diplomacia no puede ser secreta, pero hay ciertos aspectos que deben permanecer en reserva. Necesitamos conocer la posición de todos los sectores para ir a negociar. El equipo nacional necesita el apoyo de todos en cuanto a la estrategia que se está utilizando”, sostuvo.

González señaló que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pidió llevar una negociación que defienda los intereses nacionales y prometió que se actuará en ese sentido.

Respecto a los cuestionamientos y desconfianzas sobre la gestión que tendría al frente de la Cancillería, la autoridad dijo que comprende y respeta las críticas hacia su persona tras su paso por el acta secreta, pero que está preparado para este cargo. “Yo me he preparado toda la vida para esta oportunidad, representé al país en muchos cargos y siempre he puesto mi mayor esfuerzo y patriotismo, pido que me den el beneficio de la duda, les cuento que cuando yo canto el himno nacional, se me eriza la piel”, señaló.