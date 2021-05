La mucormicosis o conocida comúnmente como “hongo negro” en pacientes recuperados de Covid- 19 tomó notoriedad luego de la confirmación hecha por autoridades del Ministerio de Salud de los dos primeros casos post Covid en Paraguay, tras la alarma encendida en la India.

La Dra. Fátima Ovando, Jefa del Departamento de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital de Clínicas, informó que actualmente están tratando a una persona que presentó un cuadro de mucormicosis. “El paciente tiene más de 50 años, y es recuperado de Covid. Estuvo inicialmente en otro centro asistencial y fue derivado a nuestro servicio. Tiene esas características justamente; que está en periodo post Covid y como sabemos, el Covid afecta terriblemente a la inmunidad y dado el uso de corticoides, porque prácticamente todos los pacientes críticos con Covid severo reciben corticoides, eso también es un condicionante que favorece la presencia de la patología que da este hongo”, agregó.

En este caso, el paciente del hospital de Clínicas padece de una mucormicosis pulmonar. “Este hongo puede afectar los senos paranasales, el cerebro y a nivel pulmonar. Este paciente lo tiene a nivel pulmonar, ahí se alojó el hongo”, indicó la experta.

En cuanto a la medicación, el paciente está recibiendo Amfotericina lisosomal, el cual debe ser utilizado una vez por día y tiene un costo bastante alto. “Existe otro antimicótico que no tenemos disponible en nuestro país, el Posaconazol, entonces por medios propios, el paciente costea su tratamiento. A nivel público en este momento no existen medicamentos para la mucormicosis”, afirmó.

Generalmente el hongo afecta el aparato respiratorio, pero puede estar también a nivel dérmico. “Hemos tenido pacientes, sobre todo diabéticos descompensados que tienen este hongo y que lamentablemente a veces los lleva a la muerte porque no se hace el tratamiento efectivo y muchas veces, aunque uno lo haga, le puede ir mal”, dijo la especialista.

A raíz de todo esto, la profesional recalcó la importancia de los cuidados, sobre todo preventivos. “Una vez más repito que la prevención y la preparación son muy importantes. Si somos diabéticos o tenemos familiares diabéticos, en el momento que estamos con Covid, el tratamiento debe ser muy estricto, atender que la glicemia esté controlada, porque este hongo no es que afecta si o si al que es diabético, sino que afecta al diabético que no está controlado. Que no está medicado”. Así también resaltó la importancia de ventilar los espacios y cuidar que los alimentos estén frescos y no descompuestos.

La doctora aclaró que este hongo siempre estuvo en el país y ya le tocó atender a pacientes con anterioridad. Remarcó por último que no se contagia de persona a persona.